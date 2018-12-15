Путин поручил своевременно обеспечивать библиотеки новинками

Глава государства отмечает, что библиотеки приобретают особое значение, поскольку растёт спрос на книги, а соответственно, и цена.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству заявил о необходимости своевременно и ритмично комплектовать российские библиотеки.

Президент добавил, что в России появляется всё больше интересных авторов, растёт спрос на книги и увеличиваются объёмы выпуска, но также, по словам Путина, растёт и стоимость книжной продукции. Прежде всего цена повышается в сегменте детской литературы.

— В этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное, бесплатно брать книгу, приобретают особое значение, — сказал он.