Путин поручил своевременно обеспечивать библиотеки новинками

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству заявил о необходимости своевременно и ритмично комплектовать российские библиотеки.
Президент добавил, что в России появляется всё больше интересных авторов, растёт спрос на книги и увеличиваются объёмы выпуска, но также, по словам Путина, растёт и стоимость книжной продукции. Прежде всего цена повышается в сегменте детской литературы.
— В этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное, бесплатно брать книгу, приобретают особое значение, — сказал он.
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