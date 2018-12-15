В Москве откроют два путепровода через железную дорогу в 2019 году

Заммэра по строительству Марат Хуснуллин отметил, что в текущем году было построено пять мостов, увеличивших пропускную способность автотранспорта вдвое.

В Москве откроют два путепровода через Казанское и Курское направления МЖД в 2019 году, заявили в пресс-службе столичного "Стройкомплекса" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

— В наших планах завершить работы и открыть два путепровода: один через Казанское направление железных дорог от ул. Пруд-Ключики до ул. 1-я Фрезерная, а другой — через Курское направление МЖД с реконструкцией ул. Дорожная на участке от ул. Кантемировская до МКАД, — сказал Хуснуллин.

Заммэра по строительству отметил, что в текущем году в Троицком и Новомосковском административных округах было построено пять путепроводов через железнодорожные пути, которые увеличили пропускную способность автотранспорта вдвое.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал о том, что южный дублёр Кутузовского проспекта в Москве достроят к 2020 году.