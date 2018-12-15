Меркель получит новый самолёт взамен сломанного

Стоимость лайнера в зависимости от его оснащения может достигнуть 200–300 миллионов евро.

Министерство обороны Германии намерено купить новый самолёт Airbus, а также увеличить численность сотрудников, которые обслуживают полёты правительства страны. Об этом сообщает Bild.

Решение было принято после того, как лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель поломался по пути в Аргентину на саммит G20.

— Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос приобретения одного или двух новых дальнемагистральных самолётов, — отметила министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Глава ведомства рассказала о планах закупить самолёт А330 либо А350. Стоимость одного лайнера в зависимости от его оснащения может достигнуть 200–300 миллионов евро.

Напомним, самолёт с канцлером ФРГ на борту совершил экстренную посадку в Кёльне по пути в Аргентину на саммит G20. Причиной посадки стали неполадки с проводкой. Из-за этого Ангела Меркель продолжила путь в Аргентину только утром 30 ноября и опоздала на первый день саммита.