Глава государства также считает запрещённые вещества одним из трёх китов рэп-культуры.

Российский лидер Владимир Путин напомнил, что наркотики ведут к деградации нации. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по культуре и искусству.

— Вы сказали, что рэп [зиждется] на трёх китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики, — сказал Путин, добавив, что это путь к деградации нации. — Им нравится там где-то за бугром этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают.

Глава государства при этом призвал осторожно относиться к запретам в области культуры, в том числе в части рэпа. По словам Путина, "способ хватать и не пущать" — самый неэффективный и самый плохой.