В "день тишины" в Приморье не нашли грубых нарушений

Общественники отметили, что эта избирательная кампания прошла более спокойно, чем предыдущие.

Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" не нашла грубых нарушений в "день тишины" перед выборами главы Приморского края. Об этом организация заявила в своём аккаунте в "Фейсбуке".

По данным "Гражданского контроля", сообщения о грубых нарушениях в "день тишины" отсутствовали. Эксперты отметили наличие агитационных материалов некоторых кандидатов в Интернете. В соцсетях распространялась информация о том, что рядом с УИК 505 во Владивостоке висит баннер одного из кандидатов. Представители "Гражданского контроля" и Общественной палаты выяснили, что баннер был демонтирован уже накануне.

Член СПЧ Александр Брод отметил, что сейчас находится во Владивостоке для мониторинга выборов при взаимодействии с правозащитниками, социологами, представителями СМИ региона, а также с региональной ОП.

По словам Брода, данная избирательная кампания прошла более спокойно и четко, чем предыдущие.

Краевой Общественной палатой подготовлены полторы тысячи наблюдателей, которые будут находиться в каждой УИК края.