Путин поддержал идею объявить 2020-й Годом народного творчества

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить Годом народного творчества 2020 год.
— Идея хорошая, — отметил российский лидер во время выступления в Совете по культуре и искусству.
Глава государства также поддержал предложение о развитии сельских клубов. По мнению Путина, нельзя допустить того, чтобы на селе всё исчезло, однако если подобный процесс произошёл, то "надо обязательно восстанавливать".
Говоря о теме сохранения культурного наследия народов России, президент подчеркнул, что важно его восстанавливать, так как за последнее время эта часть жизни серьёзно пострадала.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени