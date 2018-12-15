Путин поддержал идею объявить 2020-й Годом народного творчества

Глава государства обратил внимание на необходимость восстановления культурного наследия народов страны.

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить Годом народного творчества 2020 год.

— Идея хорошая, — отметил российский лидер во время выступления в Совете по культуре и искусству.

Глава государства также поддержал предложение о развитии сельских клубов. По мнению Путина, нельзя допустить того, чтобы на селе всё исчезло, однако если подобный процесс произошёл, то "надо обязательно восстанавливать".

Говоря о теме сохранения культурного наследия народов России, президент подчеркнул, что важно его восстанавливать, так как за последнее время эта часть жизни серьёзно пострадала.