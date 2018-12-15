Глава МИД Румынии рассказал о дате и месте проведения неформального саммита ЕС

Министр заявил, что предстоящая встреча будет посвящена обсуждению будущего Европы.

Неформальная встреча на высшем уровне стран — участниц Евросоюза пройдёт в Сибиу 9 мая 2019 года. Об этом заявил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану на форуме в Дохе, передаёт ТАСС.

— Неформальная встреча лидеров ЕС пройдёт в Сибиу 9 мая, — сказал Мелешкану.

Министр рассказал, что на повестке председательства Румынии в ЕС вопросы безопасности, палестинский вопрос и отношения с другими государствами в свете кризиса в Персидском заливе.

Как отмечатеся, с 1 января 2019 года Румыния на шесть месяцев станет председателем Совета ЕС.

В ноябре саммит ЕС утвердил соглашение о выходе Британии из Евросоюза.