"Приглашал Кобзон". Путин пообещал Запашному сходить в цирк

Российский лидер Владимир Путин пообещал дрессировщику Эдгарду Запашному посетить цирк. По словам главы государства, туда его неоднократно звал Иосиф Кобзон.

— Вижу, что вы всё время что-то записываете. Надо записать, что надо сходить в цирк, — сказал Запашный, обращаясь к Путину. — И в 2019 году ждём вас в Большом Московском цирке.

— Не поверите. Уже записал. Но записал ещё и фамилию Кобзон, Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это, — ответил Путин.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Его похоронили рядом с матерью на Востряковском кладбище в Москве.