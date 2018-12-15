Как в iTunes. Матвиенко предложил маркировать песни с нецензурной лексикой

Музыкальный продюсер привёл в пример хит-парад iTunes, где такие треки помечаются буквой E.

Российский продюсер Игорь Матвиенко предложил подумать над введением специальной маркировки для концертов и музыкального контента с нецензурной лексикой.

— Можно придумать маркировку контента, может быть, сместить акцент с исполнителя на площадку, придумать 16+, 18+, 20+, чтобы родители понимали, на что идут их дети. Может, придумать маркировку для вещания. Не знаю, как технически это сделать, — отметил Матвиенко на заседании Совета по культуре и искусству.

Он привёл в пример хит-парад iTunes, где музыка с нецензурной лексикой отмечается буквой E, и предложил использовать подобную маркировку на радио и в социальных сетях.

За последние несколько недель в России было отменено несколько концертов современных исполнителей, в частности, рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.