Данила Козловский снимет исторический фильм

Артист подчеркнул, что в настоящее время проводит кастинг актёров, после чего можно будет приступить к съёмкам.

Российский актёр и режиссёр Данила Козловский рассказал о том, что планирует снять художественный фильм на основе реальных исторических событий. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС в Нью-Йорке на Неделе российского кино.

— Это большая, сложная картина, довольно амбициозная по своим художественным и творческим задачам — гораздо сложнее, чем "Тренер", гораздо больше с точки зрения бюджета, команды и масштаба темы, — сказал Козловский.

Он отметил, что в настоящее время проводит кастинги актёров. Режиссёр рассказал, что ставит перед собой задачи каждый раз пытаться снять новое кино с точки зрения жанра или съёмочного процесса.

Как ранее рассказывал Лайф, Козловский снимется в зарубежном сериале про русскую мафию.