"Это интересно". Путин поддержал создание секций при Совете по культуре

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создать при Совете по культуре и искусству секции по культурным направлениям. Своё мнение глава государства высказал на заседании совета.
— Мне кажется, что это интересно. Надо подумать, может быть, работа была бы наша более предметной, действительно, — сказал Путин.
Глава государства также подчеркнул важность создания условий для подающих надежды молодых музыкантов.
— Тоже само собой разумеется, чтобы не было у нас таких трагедий, как с Чайковским, — стакан воды выпил некипячёной и через несколько дней ушёл из жизни, — отметил Путин.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени