"Это интересно". Путин поддержал создание секций при Совете по культуре

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"Это интересно". Путин поддержал создание секций при Совете по культуре

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Даничев

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создать при Совете по культуре и искусству секции по культурным направлениям. Своё мнение глава государства высказал на заседании совета.

— Мне кажется, что это интересно. Надо подумать, может быть, работа была бы наша более предметной, действительно, — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул важность создания условий для подающих надежды молодых музыкантов.

— Тоже само собой разумеется, чтобы не было у нас таких трагедий, как с Чайковским, — стакан воды выпил некипячёной и через несколько дней ушёл из жизни, — отметил Путин.

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