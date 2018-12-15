Лишился глаза и кисти. СКР возбудил дело после ранения участкового при взрыве

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Лишился глаза и кисти. СКР возбудил дело после ранения участкового при взрыве

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Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Следственный комитет России начал проверку после взрыва на трассе в Московской области, в результате которого полицейский лишился кисти руки и глаза, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

— По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Опросить полицейского пока не удалось, поскольку он находится в больнице без сознания. В результате происшествия он лишился кисти руки и глаза, — уточняется в сообщении.

Сейчас специалисты осматривают машину участкового, устанавливают точное место, где произошёл инцидент, а также предмет, которым нанесены повреждения.

Напомним, ранее появилась информация, что на автотрассе А-108 полицейскому, который попытался переместить неизвестную коробку, оторвало кисти рук и травмировало лицо.

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