В честь Рахманинова. Путин поддержал идею объявить 2023-й Годом музыки

Российский лидер поддержал предложение пианиста и народного артиста РФ Дениса Мацуева организовать мероприятия к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова в 2023 году.

— В 2023 году мы будем отмечать 150-летие со дня рождения нашего великого гения, в связи с этим я хотел бы предложить провести 2023 год, Год музыки, под знаком Рахманинова, — сказал Мацуев на заседании Совета по культуре и искусству.

Пианист напомнил, что Рахманинов является самым играемым русским композитором в мире наравне с Чайковским. В частности, Мацуев предложил возобновить конкурс среди пианистов, дирижёров и композиторов.

Путин же в свою очередь предложил подумать, как организовать данное мероприятие.