Модрич раскритиковал Месси и Роналду за отсутствие на вручении "Золотого мяча"

По мнению полузащитника, такое решение было нечестным по отношению ко многим, кто голосовал за игроков на протяжении десяти лет.

Футболист мадридского "Реала" и сборной Хорватии, обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич раскритиковал нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду за их отсутствие на церемонии вручения "Золотого мяча".

— Не могу объяснить, почему кто-то решил не посещать церемонию, но это их выбор. Выходит, что призы для них ценны только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам и людям, голосовавшим за них на протяжении десяти лет, — заявил Модрич изданию Sportski Novosti.

При этом хорват выразил мнение, что в отдельном сезоне совпали голоса большинства и уровень его игры. Однако, если исходить лишь из мастерства игроков, тогда все награды достанутся Месси и Роналду и для этого не будут нужны голосования.

Напомним, Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча", прервав гегемонию Месси и Роналду, которые выигрывали эту награду на протяжении десяти лет.