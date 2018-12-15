СМИ: Константинополь требует от Порошенко участия в соборе 10 архиереев УПЦ МП

Пока на собрание прибыли лишь два митрополита канонической церкви — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Представители Константинополя попросили президента Украины Петра Порошенко исполнить своё обещание и обеспечить участие в "объединительном" церковном соборе не менее десяти епископов канонической Украинской православной церкви. Об этом информирует греческое агентство церковных новостей Romfea.

По неподтверждённым данным агентства, Константинопольский патриархат временно заблокировал проведение "объединительного" собора, так как "Вселенский патриархат не хочет работать без участия десяти епископов канонической церкви Украины".

— Представители Вселенского патриархата якобы просят Порошенко выполнить обещание об участии в соборе десяти архиереев канонической церкви, — отмечает агентство.

Пока, по данным издания, на собор прибыли лишь два митрополита канонической УПЦ Московского патриархата — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Сегодня в Киеве стартовал так называемый объединительный собор под эгидой Константинополя по созданию на Украине новой церкви. Представители канонической УПЦ МП отослали обратно более полусотни приглашений на это собрание.