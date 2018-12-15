Военные Турции намерены координировать с США операцию в Сирии

Представитель Реджепа Эрдогана подчеркнул, что Анкара не может позволить, что северо-восточная часть САР стала территорией Рабочей партии Курдистана.

Военные Турции будут координировать операцию на северо-востоке Сирии совместно с США. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

— Мы определённо будем координировать. Мы ясно дали понять, что не можем позволить существовать любой террористической организации у наших границ, — сказал Калын.

Он подчеркнул, что Анкара не может позволить, чтобы северо-восток Сирии стал территорией Рабочей партии Курдистана, которая признана Турцией террористической.

Представитель турецкого лидера также отметил, что Эрдоган уже обсуждал военную кампанию со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Турецкие военные были проинструктированы для координации их усилий с целью недопуска террористической активности вдоль границы Сирии.

Напомним, 12 декабря Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии в ближайшие дни.