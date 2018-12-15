Две тысячи человек участвуют в акциях "жёлтых жилетов" во Франции

Французская полиция сообщила о двух тысячах участников акций протеста по всей стране сегодня. Заявление ведомства приводит телеканал BFM.

По данным жандармерии, пять выездов с автострад заблокированы. Отмечается, что в манифестациях в Париже участвуют около тысячи человек. В основном они находятся на Елисейских Полях и на площади Оперы.

Число задержанных в ходе манифестаций в Париже и его пригородах, по информации правоохранительных органов, к полудню достигло 85, из них 46 арестованы.

Протестующие выступают против повышения цен на бензин.