Активистки Femen разделись во время протестов "жёлтых жилетов" в Париже

Женщины покрыли лицо и грудь серебристой краской, облачились в красные мантии нараспашку и направились в сторону полицейского оцепления.

Пять активисток движения Femen устроили акцию во время протестов "жёлтых жилетов" в Париже на Елисейских полях. Об этом сообщает газета Parisien.

— Безмолвные, неподвижные пять женщин с обнажённой грудью в течение получаса стояли напротив жандармов этим утром на Елисейских полях в Париже, — сообщила газета в "Твиттере".

Женщины покрыли лицо и грудь серебристой краской и облачились в красные мантии нараспашку. К капюшону каждой приколота кокарда Марианны в цветах французского триколора.

Как ранее писал Лайф, на данный момент две тысячи человек участвуют в акциях "жёлтых жилетов" во Франции.