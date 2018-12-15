Порошенко призвал участников "объединительного" собора создать новую церковь

По словам украинского лидера, нужно выбрать предстоятеля и статус, а "томос уже ожидает на Фанаре".

Президент Украины Пётр Порошенко с трибуны "объединительного" собора призвал его участников принять решение о создании новой церковной структуры в Незалежной.

— Я обращаюсь ко всем участникам собора, всем присутствующим иерархам. Государство сделало всё для создания не зависимой от Москвы церкви. Сейчас именно от вас зависит украинское будущее. Вам нужно выбрать предстоятеля и статус, а томос уже ожидает предстоятеля на Фанаре, — сказал украинский лидер.

При этом он подчеркнул свою роль в происходящем, заявив, что после "паузы 2012–2014 годов" переговоры о создании новой церкви возобновились "с первых дней ... президентства".

— Они продолжались несколько лет, пока во время пасхальной встречи президента Украины с его Всесвятейшеством не была согласована дорожная карта, приведшая этот процесс на финишную прямую, — заявил он.

После этого, напомнил глава Незалежной, он попросил поддержки украинского парламента, который одобрил обращение к патриарху Варфоломею "о предоставлении автокефалии".

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Константинополь требует от Порошенко присутствия на соборе не менее 10 епископов канонической УПЦ МП, а явились туда только двое. Остальные выразили нежелание принимать участие в расколе.