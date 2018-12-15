"Обалденно!" Мальчик рассказал о полёте на президентском вертолёте в Петербурге

Подросток с диагнозом "повышенная хрупкость костей" долгое время мечтал увидеть Северную столицу свысока.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 14-летним Артёмом Пальяновым, который увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. По словам мальчика, полёт прошёл обалденно.

Артём узнал президента по голосу сразу. Вместе с мальчиком в разговоре участвовали его братья и мама. Путин поинтересовался, как прошёл полёт.

— Город увидели сверху: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, стадион новый футбольный, "Лахта-центр". Вертолёт большой, красивый! Мне очень понравилось, впечатления незабываемые! Есть мысли и в пилоты пойти, и в политику! — сказал Артём в беседе с телеграм-каналом L ife Shot.

Как уже писал Лайф, в начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России и ознакомился с проектом "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник мероприятия мог выбрать конверт и исполнить желание ребёнка. Президент взял пять конвертов и пообещал воплотить мечты ребят в жизнь.

Среди пожеланий было и письмо Артёма, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Тогда Путин сказал, что пригласит мальчика в Северную столицу и покатает на вертолёте, если позволят погодные условия.