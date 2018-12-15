Путин поддержал идею установить мемориальную доску Говорухину на стене ВГИКа

Водрузить памятную доску на стене Всероссийского государственного института кинематографии попросила вдова режиссёра.

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею установить мемориальную доску режиссёру Станиславу Говорухину на стене ВГИКа. С инициативой на заседании Совета по культуре и искусству выступил ректор вуза Владимир Малышев.

Руководитель учебного заведения поблагодарил главу государства за издание указа об увековечивании памяти режиссёра и сообщил, что накануне встретился с вдовой Говорухина. Она же и попросила водрузить памятную доску на стене Всероссийского государственного института кинематографии, с которым была связана жизнь почившего мастера.

— По поводу памятной доски: если вы уже, Владимир Сергеевич, ставите этот вопрос, то, безусловно, мы это исполним. Считаю, что это абсолютно справедливо, — сказал президент.

Актёр и режиссёр Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в этом году после продолжительной болезни. В числе его работ такие фильмы, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят" и другие шедевры.