Посольство: Лондон использует дело Скрипалей для отвлечения населения от Brexit

Дипломаты также выразили надежду увидеть промежуточные результаты расследования инцидента.

Британские власти пытаются использовать ситуацию вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для того, чтобы отвлечь внимание населения от Брексита. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в ответ на публикацию Guardian, в которой полицейские, обнаружившие Скрипалей, рассказывают о своих впечатлениях о случившемся в Солсбери.

— По мнению посольства, данный материал является продолжением серии попыток нынешних британских властей заполнить информационный вакуум вокруг всей этой "тёмной" истории со Скрипалями, а также отвлечь внимание общественности от ситуации с Брекситом, — говорится в сообщении.

Дипломаты также обратили внимание на существование книги и фильма о Скрипале и инциденте в Солсбери и выразили надежду на то, что в скором времени Лондон опубликует промежуточные итоги расследования, основанные на достоверных фактах.

Напомним, по данным британского следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание.