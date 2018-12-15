В Киеве избран глава новой украинской церкви

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В Киеве избран глава новой украинской церкви

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Фото: ©РИА Новости

Украинское издание "Лига" со ссылкой на свои источники сообщило, что предстоятелем новой неканонической церковной структуры на Украине избрали иерарха раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания (Думенко).

<p>Фото: © Wikipedia</p>

Епифаний — епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Переяславский и Белоцерковский, председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, наместник киевского Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря.

Сегодня в Киеве проходит так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. Отметим, в СМИ появилась информация, что Константинополь потребовал от Порошенко присутствия на соборе не менее десяти епископов канонической УПЦ МП, а явились туда только двое. Остальные выразили нежелание принимать участие в расколе.

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