В Киеве избран глава новой украинской церкви

Украинское издание "Лига" со ссылкой на свои источники сообщило, что предстоятелем новой неканонической церковной структуры на Украине избрали иерарха раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания (Думенко).
Епифаний — епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Переяславский и Белоцерковский, председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, наместник киевского Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря.
Сегодня в Киеве проходит так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. Отметим, в СМИ появилась информация, что Константинополь потребовал от Порошенко присутствия на соборе не менее десяти епископов канонической УПЦ МП, а явились туда только двое. Остальные выразили нежелание принимать участие в расколе.
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