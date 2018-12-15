Журналистка RT получила ранение в ходе протестов "жёлтых жилетов" во Франции

Читайте также

Журналистка RT получила ранение в ходе протестов "жёлтых жилетов" во Франции

809

Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

Журналистка телеканала RT получила ранение в ходе протестов "жёлтых жилетов" во Франции. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.

<p>Фото: © телеграм-канал Маргариты Симоньян</p>

— Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу, — написала Симоньян.

Ранее главред телеканала сообщала, что с начала протестов во французской столице пострадало 12 корреспондентов RT.

Как сообщалось ранее, в акциях "жёлтых жилетов" во Франции участвуют две тысячи человек.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×