Журналистка RT получила ранение в ходе протестов "жёлтых жилетов" во Франции

Журналистка телеканала RT получила ранение в ходе протестов "жёлтых жилетов" во Франции. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.
— Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу, — написала Симоньян.
Ранее главред телеканала сообщала, что с начала протестов во французской столице пострадало 12 корреспондентов RT.
Как сообщалось ранее, в акциях "жёлтых жилетов" во Франции участвуют две тысячи человек.
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