Метро до Внукова могут провести к 2023 году

Заммэра по строительству Марат Хуснуллин подчеркнул, что в посёлке будут две станции.

Калининско-Солнцевскую линию московского метро планируют продлить до посёлка Внуково к 2023 году. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

— Мы уже сейчас понимаем, что будет две станции. Одна будет на Боровском шоссе после Рассказовки, вторая — непосредственно во Внукове. Считаем, что где-то к 1923 году возможно продлить КСЛ до Внукова, — сказал Хуснуллин.

По его словам, станции в первую очередь нужны местным жителям, но они также помогут удобнее добираться и до аэропорта Внуково.

Ранее Хуснуллин заявил, что в Москве откроют два путепровода через железную дорогу в 2019 году.