"Я встану на сторону своей веры". Усик ответил на угрозы из-за слов о Лавре

Спортсмен призывает не быть равнодушным в данной ситуации, а также не понимает, куда смотрят сотрудники полиции.

Украинский боксёр Александр Усик ответил на угрозы после своих слов о намерении встать на защиту Киево-Печерской лавры.

— Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идёте по улице и увидите, что кто-то кого-то бьёт, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого, — цитирует Усика Центр информации УПЦ.

Боксёр недоумевает, почему радикалы пытаются забрать что-либо и куда в данной ситуации смотрят сотрудники правоохранительных органов и на чьей стороне закон.

Ранее в эфире телеканала "112 Украина" журналисты спросили у боксёра, что он будет делать, если радикалы "пойдут захватывать лавру и проявлять насилие к монахам". Спортсмен, в свою очередь, заявил о готовности встать на сторону монахов. Такие заявления спортсмена вызвали гнев у многих украинцев. В частности, в адрес чемпиона посыпались оскорбления и угрозы "пустить на шаурму".