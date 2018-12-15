Не только посидеть. Эксперты назвали пять автомобилей с лучшими салонами

Интерьер победителя рейтинга выглядит строго и лаконично, и в нём нет ничего лишнего.

Эксперты портала "Автоновости дня" составили топ-5 автомобилей с самыми удобными и комфортными салонами, в которых водитель может максимально взаимодействовать со своим авто.

Открывает рейтинг Volvo XC 60. Новинка шведского автопроизводителя получила полностью обновлённый интерьер. Центральное место в нём занимает сенсорный дисплей с системой управления. Отмечаются удобные сиденья и высокое качество сборки материалов.

Четвёртую строчку занимает Mazda CX-9. Салон "японца" получился достаточно просторным. Однако эксперты в нём нашли спорный момент — "парящий" дисплей системы мультимедиа на передней панели. Впрочем, пользоваться им оказалось очень просто.

Третье место досталось Kia Stinger. Корейский концерн сумел создать достойную альтернативу европейским спортивным седанам с очень удобным салоном. Высокое качество отделки и просторный задний ряд стали главными плюсами "корейца".

В шаге от вершины остановился Genesis G80. Ещё один представитель Кореи в списке отличается скорее классическим интерьером, однако в то же время все его составляющие расположены удобно и интуитивно понятно.

Победителем стал Audi Q5. Интерьер "немца" выглядит строго и лаконично, и в нём нет ничего лишнего. Управление основными функциями передано в ведение системы Virtual Cockpit.