Двое взрослых и двое малышей погибли в результате ДТП в Башкирии

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Двое взрослых и двое малышей погибли в результате ДТП в Башкирии

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Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько (архив)

Двое взрослых и двое младенцев погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Дюртюлинском районе Башкирии.

Как стало известно Лайфу, в 19:32 по местному времени столкнулись ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107. Трое погибших были в ВАЗ-2111, ещё один — в ВАЗ-2107.

Погибшие:

  1. Р. Бадретдинова (1993)
  2. Арина Б. (2018)
  3. Радель Б. (2018)
  4. М. Салимгареев (1969)

По данным СМИ, ВАЗ-2111 выехал на встречку.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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