Двое взрослых и двое малышей погибли в результате ДТП в Башкирии

Двое взрослых и двое младенцев погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Дюртюлинском районе Башкирии.
Как стало известно Лайфу, в 19:32 по местному времени столкнулись ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107. Трое погибших были в ВАЗ-2111, ещё один — в ВАЗ-2107.
Погибшие:
- Р. Бадретдинова (1993)
- Арина Б. (2018)
- Радель Б. (2018)
- М. Салимгареев (1969)
По данным СМИ, ВАЗ-2111 выехал на встречку.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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