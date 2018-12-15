Путин приехал на концерт к юбилею дирижёра Темирканова

Российский лидер Владимир Путин приехал на концерт по случаю юбилея дирижёра Юрия Темирканова. Мероприятие начнётся в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии, сообщает ТАСС.

Глава государства занял место в зале рядом с юбиляром. 10 декабря Темирканову исполнилось 80 лет.

Президент посмотрел первое отделение концерта, на которое он прибыл сразу же по окончании заседания Совета по культуре и искусству.

Ожидается, что после антракта лидер России выступит с поздравлениями Темирканову.

Ранее Путин направил дирижёру поздравительную телеграмму, в которой отметил самобытный и щедрый талант деятеля культуры.