"Сказочный мир музыки". Путин оценил мастерство дирижёра Юрия Темирканова

Президент России Владимир Путин посетил концерт по случаю 80-летнего юбилея художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова.
Поднявшись на сцену, Путин назвал Петербургскую филармонию одной из лучших музыкальных площадок в мире.
— В этом выдающемся зале, одной из лучших мировых концертных площадок, — здесь выступали звёзды первой величины и в этой плеяде и наш юбиляр, — сказал президент, обращаясь к Темирканову.
По словам главы государства, благодаря Юрию Хатуевичу все музыкальные обыватели погружаются в "сказочный мир музыки".
— Погружаемся в такие яркие чувства, которые невозможно описать словами. И за это спасибо от сотен тысяч, миллионов любителей музыки, — добавил Путин.
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