"Сказочный мир музыки". Путин оценил мастерство дирижёра Юрия Темирканова

Глава государства поблагодарил музыканта от имени миллионов поклонников искусства.

Президент России Владимир Путин посетил концерт по случаю 80-летнего юбилея художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова.

Поднявшись на сцену, Путин назвал Петербургскую филармонию одной из лучших музыкальных площадок в мире.

— В этом выдающемся зале, одной из лучших мировых концертных площадок, — здесь выступали звёзды первой величины и в этой плеяде и наш юбиляр, — сказал президент, обращаясь к Темирканову.

По словам главы государства, благодаря Юрию Хатуевичу все музыкальные обыватели погружаются в "сказочный мир музыки".

— Погружаемся в такие яркие чувства, которые невозможно описать словами. И за это спасибо от сотен тысяч, миллионов любителей музыки, — добавил Путин.