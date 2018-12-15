"Сказочный мир музыки". Путин оценил мастерство дирижёра Юрия Темирканова

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"Сказочный мир музыки". Путин оценил мастерство дирижёра Юрия Темирканова

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Владимир Путин и Юрий Темирканов. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Глава государства поблагодарил музыканта от имени миллионов поклонников искусства.

Президент России Владимир Путин посетил концерт по случаю 80-летнего юбилея художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова.

Поднявшись на сцену, Путин назвал Петербургскую филармонию одной из лучших музыкальных площадок в мире.

— В этом выдающемся зале, одной из лучших мировых концертных площадок, — здесь выступали звёзды первой величины и в этой плеяде и наш юбиляр, — сказал президент, обращаясь к Темирканову.

По словам главы государства, благодаря Юрию Хатуевичу все музыкальные обыватели погружаются в "сказочный мир музыки".

— Погружаемся в такие яркие чувства, которые невозможно описать словами. И за это спасибо от сотен тысяч, миллионов любителей музыки, — добавил Путин.

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