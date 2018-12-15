РПЦ о создании новой "церкви" на Украине: Ничего для раскольников не поменялось

В Москве добавили, что после создания Автокефальной поместной церкви в Незалежной количество раскольнических структур будет только увеличиваться.

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата продолжит работу и после создания на Украине новой неканонической церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова.

— РПЦ молится во всей полноте за всестороннее укрепление Украинской православной церкви под руководством блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия. Каноническое православие на Украине сегодня ещё больше укрепилось. Ещё глубже люди поверили в истинность Евангельского выражения "Врата Ада не одолеют церковь", и мы сейчас отчётливо понимаем, что УПЦ МП, несмотря ни на что, продолжит своё поступательное развитие и служение на украинской земле, — пояснил Волков.

Он отметил, что после создания Автокефальной поместной церкви Украины количество раскольнических структур в этой стране будет только увеличиваться.

— Что касается решений, принятых в ещё раз сегодня осквернённой этим сборищем древней киевской Софии, то тут можно лишь сказать, что раскольники себе выбрали раскольника новым главой и, собственно говоря, ничего для этой раскольнической группировки не поменялось, — добавил представитель патриарха Кирилла.

Можно лишь пожалеть несчастный народ Украины, который так терзаем безумной волей своих нынешних временных политических лидеров священник Александр Волков

Напомним, сегодня в украинской столице состоялся так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. На нём был избран глава неканонической религиозной структуры, о создании которой заявил президент Незалежной Пётр Порошенко.