В Белом доме не считают, что Россия серьёзно настроена на сохранение ДРСМД

По словам Гарретта Маркиса, Москва немедленно предприняла бы шаги к уничтожению своих крылатых ракет, если была бы заинтересована в сохранении договора.

Соединённые Штаты Америки не считают, что Россия серьёзно настроена на сохранение Договора о РСМД. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретта Маркиса.

По словам Маркиса, РФ не признаёт за собой якобы нарушение договора.

— После пяти лет переговоров и в отсутствие свидетельств того, что российские лидеры готовы признать нарушения, мы не можем заключить, что Россия настроена серьёзно, — сказал он.

Он отмечает, что Москва немедленно предприняла бы шаги к уничтожению своих крылатых ракет, если была бы заинтересована в сохранении ДРСМД.