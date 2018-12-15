Под Калининградом дайвер погиб во время погружения

В Калининградской области в посёлке Янтарный мужчина погиб во время занятий дайвингом. Об этом ТАСС рассказали в СУ СК РФ по региону.

Сообщается, что житель Калининграда 1985 года рождения приехал со своими друзьями для погружения. Всплытие было запланировано через час после погружения. Тело погибшего из воды подняли нырявшие вместе с ним.

Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет приниматься судебно-процессуальное решение.