Под Калининградом дайвер погиб во время погружения

В Калининградской области в посёлке Янтарный мужчина погиб во время занятий дайвингом. Об этом ТАСС рассказали в СУ СК РФ по региону.
Сообщается, что житель Калининграда 1985 года рождения приехал со своими друзьями для погружения. Всплытие было запланировано через час после погружения. Тело погибшего из воды подняли нырявшие вместе с ним.
Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет приниматься судебно-процессуальное решение.
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