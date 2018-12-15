Эксперт заявил, что единой церкви на Украине нет

Также, по мнению Руслана Бортника, и о создании поместной церкви в стране говорить не приходится, ведь, скорее всего, "церковь будет находиться в полной юридической, канонической и политической зависимости от Константинопольского патриархата".

Единой поместной церкви на Украине всё равно нет, несмотря на состоявшийся "объединительный" собор, так как в стране не существует единства. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам эксперта, сегодня произошла легализация Киевского патриархата с непризнанной Украинской автокефальной православной церковью и двумя иерархами канонической УПЦ Московского патриархата.

— Конечно, говорить о том, что сегодня на Украине создана единая и поместная церковь не приходится, так как единства нет, — добавил Бортник.

Он также подчеркнул, что и о создании поместной церкви в стране говорить не приходится, ведь по уставу, который, скорее всего, утвердят, "церковь будет находиться в полной юридической, канонической и политической зависимости от Константинопольского патриархата".

Как уже сообщал Лайф, сегодня в Киеве состоялся так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. На нём был избран глава неканонической религиозной структуры, о создании которой заявил президент Незалежной Пётр Порошенко.