В лидерах азиаты. Эксперты назвали самые надёжные автомобили в мире

Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг самых надёжных автомобилей в мире.
В ходе исследования специалисты провели анализ поломок 5,6 миллиона машин, выпущенных за последние 22 года, и пришли к выводу, что автомобили японской марки Toyota являются самыми выносливыми. В тройку также попали японская Acura и корейский бренд Hyundai.
Замыкают пятёрку лучших ещё два представителя Японии — Honda и Mitsubishi. Эксперты также выделили надёжность Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.
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