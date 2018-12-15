В лидерах азиаты. Эксперты назвали самые надёжные автомобили в мире

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В лидерах азиаты. Эксперты назвали самые надёжные автомобили в мире

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Сергеев 

Для составления рейтинга было исследовано 5,6 миллиона машин, выпущенных за 22 года.

Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг самых надёжных автомобилей в мире.

В ходе исследования специалисты провели анализ поломок 5,6 миллиона машин, выпущенных за последние 22 года, и пришли к выводу, что автомобили японской марки Toyota являются самыми выносливыми. В тройку также попали японская Acura и корейский бренд Hyundai.

Замыкают пятёрку лучших ещё два представителя Японии — Honda и Mitsubishi. Эксперты также выделили надёжность Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.

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