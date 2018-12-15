Вход в Тадж-Махал подорожает в пять раз

Цена входного билета в легендарный мавзолей-мечеть для граждан Индии почти достигнет их средней зарплаты за день.

Правительство Индии объявило о повышении стоимости входа в Тадж-Махал, пишет The Telegraph. Сообщается, что для жителей страны билет подорожает с 50 до 250 рупий (с $0,7 до $3,48).

— По нашим подсчётам, эта мера позволит сократить число посетителей мавзолея как минимум на 15–20% и принесёт доход, который будет направлен на его сохранение, — заявили в Археологической службе Индии.

Стоит отметить, что средний ежедневный доход в Индии составляет 270 рупий ($3,76). При этом именно граждане страны — большая часть посетителей дворца. Цены на билеты повысили и для иностранцев, однако всего на 15%.

Как ранее сообщал Лайф, Верховный суд Индии пригрозил властям закрыть памятник из-за его плачевного состояния.

Тадж-Махал был построен в середине XVII века потомком Тамерлана шахом Джаханом в честь его умершей жены Мумтаз Махал.