Медведев присудил 3 премии за лучшую театральную постановку по русской классике

Глава правительства Дмитрий Медведев присудил первые три премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Распоряжение обнародовано на сайте кабмина.
Так, лауреатами стали новосибирский театр "Глобус" (постановка "Игрок"), бурятский театр "Ульгэр" (постановка "Руслан и Людмила") и Ставропольский краевой театр кукол (постановка "Аленький цветочек").
Каждый год присуждается три премии. Каждая из них включает специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.
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