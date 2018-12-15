Американскому флоту предсказали поражение в случае войны с Россией

Изменения, которые были сделаны в составе флота, отрицательно сказались на дальности полёта техники.

ВМС США предсказали поражение в случае войны с Россией или Китаем, если не произойдёт модернизация крыльев палубной авиации. Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

— Если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, руководству ВМС следует ещё раз подумать о том, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей, — говорится в докладе.

Отмечается, что после распада СССР боевые возможности американского флота стали заметно сокращаться. В частности, в авианосных группах сняли с вооружения истребитель четвёртого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолёт Lockheed S-3 Viking. Вместо них на вооружение были взяты истребители-бомбардировщики Hornet и Super Hornet корпорации McDonnell Douglas, что негативно сказалось на дальности полёта военной техники.

Также авианосным группам не хватает нескольких важных качеств для проведения операций, способных нанести поражение сильным державам.