Американскому флоту предсказали поражение в случае войны с Россией

ВМС США предсказали поражение в случае войны с Россией или Китаем, если не произойдёт модернизация крыльев палубной авиации. Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
— Если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, руководству ВМС следует ещё раз подумать о том, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей, — говорится в докладе.
Отмечается, что после распада СССР боевые возможности американского флота стали заметно сокращаться. В частности, в авианосных группах сняли с вооружения истребитель четвёртого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолёт Lockheed S-3 Viking. Вместо них на вооружение были взяты истребители-бомбардировщики Hornet и Super Hornet корпорации McDonnell Douglas, что негативно сказалось на дальности полёта военной техники.
Также авианосным группам не хватает нескольких важных качеств для проведения операций, способных нанести поражение сильным державам.
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