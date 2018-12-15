"Держись поближе к Гарри". Дворецкий дал совет беременной Меган Маркл

Управляющий много лет служил принцессе Диане и знает, как непросто порой выстроить отношения в королевской семье.

60-летний дворецкий Букингемского дворца Пол Баррел обратился к герцогине Сассекской с дружеским советом, пишет Express.co. Он выразил искреннее беспокойство по поводу её отношений в королевской семье.

— Держись поближе к Гарри и его бабушке... или ты попадёшь в неприятности! — сказал Баррел Меган Маркл.

Дворецкий предупредил, что во дворце наступает самый напряжённый период, поскольку в дни рождественских праздников в нём собирается очень много важных персон. Поэтому, уверен он, герцогине в её положении нужно особенно беречь себя.

Тем более, подчеркнул Баррел, некоторые представители монаршей династии наверняка попытаются устроить "ловушки", чтобы испортить Меган праздник.

Последние новости из дворца подтверждают, что для таких опасений есть основания. Как сообщал Лайф, принц Уильям и Кейт Миддлтон не явились на собрание Королевского фонда, где были Гарри и Меган.

Кроме того, стало известно, что старший сын принцессы Дианы и его жена вообще собираются встретить Рождество отдельно от другой королевской пары.

Впрочем, принц Гарри с супругой в конце ноября и сами решили съехать из Кенсингтона, где живут Уильям и Кейт, и обосноваться в Виндзорском замке.