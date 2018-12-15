КамАЗы со следующего года оснастят интеллектуальной системой

Трекер считывает с бортовой системы электрооборудования состояние эксплуатационных систем и передаёт данные по сотовой связи в сервисный центр.

Грузовики марки КамАЗ со следующего года оснастят интеллектуальной системой, которая будет контролировать расход топлива, рекомендовать лучшие заправки и предсказывать возможные поломки. Концерн уже приступил к внедрению разработки в автомобили. Об этом сообщает газета "Вести КамАЗа".

Небольшое по размеру устройство встраивается в бортовую систему электрооборудования. С неё трекер считывает состояние эксплуатационных систем и передаёт данные по сотовой связи в сервисный центр.

Установку системы планируется начать в качестве дополнительной опции в январе-феврале наступающего года. Первоочередной задачей разработки станет забота о качестве эксплуатации грузовика. В будущем планируется проведение удалённой диагностики и оценки остаточного ресурса автомобиля.