В Пермском крае с рельсов сошли семь пустых грузовых вагонов

В результате происшествия возможны задержки в движении двух пассажирских поездов.

В Пермском крае семь пустых вагонов грузового электропоезда сообщением Агрыз — Красноуфимск сошли с путей. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

— В 21:30 (19.30 мск) поступило сообщение о сходе семи вагонов грузового электропоезда сообщением станция Агрыз — станция Красноуфимск Горьковской железной дороги на территории Куединского муниципального района, — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Угроз экологической безопасности нет.

Причиной происшествия, по предварительной информации, стало падение на поезд с автомобильного путепровода крановой техники.

На место инцидента направлены восстановительные поезда. В связи с происшествием возможны задержки в движении двух пассажирских поездов: № 46 Кисловодск — Екатеринбург и № 139 Барнаул — Адлер. В РЖД создан оперативный штаб для координации восстановительных работ.