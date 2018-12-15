Путин лично вручил Вербицкой премию за вклад в укрепление единства нации

Глава государства отметил, что русский язык играет особую роль в укреплении нации и лингвист Людмила Вербицкая сыграла ключевую роль в его изучении.

Российский президент Владимир Путин сегодня, 15 декабря, вечером приехал в гости к президенту СПбГУ академику Российской академии образования лингвисту Людмиле Вербицкой с целью лично вручить ей премию за вклад в укрепление единства российской нации за этот год. Об этом сообщает ТАСС.

Указ о присуждении премии был подписан главой государства в октябре, а на вручение наград 4 ноября учёная не могла присутствовать по состоянию здоровья.

— Это особый знак и особая награда, звучит по-особенному: "За вклад в укрепление российской нации", — сказал глава государства.

Путин также отметил, что русский язык играет особую роль в укреплении нации и Вербицкая сыграла ключевую роль в его изучении. Официальная часть завершилась небольшим чаепитием и беседой в неформальной обстановке. Лингвист сообщила, что очень рада видеть гостя, и отметила важность работы президента.

Лидер России также поинтересовался самочувствием Вербицкой, и задал вопросы, касающиеся её деятельности.

— Всё, что вы делали, всё [получалось] удачно, — резюмировал Путин.