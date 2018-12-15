Бывшая любовница Овечкина, устроившая ДТП с беременной, скрывается от полиции

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Бывшая любовница Овечкина, устроившая ДТП с беременной, скрывается от полиции

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Фото: © Instagram/valeriasokolovaofficial

Бывшая девушка хоккеиста Александра Овечкина модель Валерия Соколова, устроившая ДТП на Новорижском шоссе в Москве, в течение 10 дней скрывается от полиции.

Напомним, модель пыталась объехать пробку по встречке и врезалась в иномарку, в которой находилась беременная женщина. Очевидцы аварии утверждали, что Соколова была в состоянии алкогольного опьянения.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valeriasokolovaofficial/?hl=ru" target="_blank">valeriasokolovaofficial</a></p>

Как пишет "Стархит", родственники потерпевшей в аварии беременной девушки бьют тревогу, требуя от экс-пассии Овечкина возмещения ущерба в размере полумиллиона рублей.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valeriasokolovaofficial/?hl=ru" target="_blank">valeriasokolovaofficial</a></p>

При этом сестра водителя разбитой машины написала в соцсетях, что модель не желает платить пострадавшим.

— В машине ехал мой брат и его беременная жена, которая находится на последних неделях беременности. Виновница аварии скрылась с места ДТП. Валерия Соколова хочет избежать наказания и не собирается возмещать материальный ущерб, который нанесла вследствие аварии, — рассказала она.

Девушка добавила, что, несмотря на огласку этой истории в СМИ, экс-пассия Овечкина спокойно выкладывает в соцсетях свои фотосессии, а правоохранители не могут связаться с ней.

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