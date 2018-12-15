В Москве назвали среднюю стоимость поездки на такси в 2018 году

Средняя стоимость поездок на такси в Москве в 2018 году составила 455 рублей. Об этом рассказал департамент транспорта столицы в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

— Средняя стоимость 1 км поездки в такси в 2018 году составила 44 руб/км. Средний чек при поездке на такси в Москве за 2018 год — 455 рублей, — говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что средняя длина поездки уменьшилась с 14,4 км (данные за 2016 год) до 10,6 км. В то же время среднее количество ежедневных заказов такси увеличилось с 342 до 447 тысяч.

Таким образом, объём рынка такси в 2018 году департамент транспорта оценил в 80 миллиардов рублей.