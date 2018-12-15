"Новой церкви" на Украине дали официальное название

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"Новой церкви" на Украине дали официальное название

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Фото: © РИА "Новости"

Пресс-секретарь новой неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил в "Фейсбуке", как она будет называться.

— Официальное название — согласно уставу — Православная Церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП), — написал он.

Таким образом, организация претендует на имя, которое до сих пор носила каноническая православная церковь страны.

Как ранее писал Лайф, 15 декабря в Киеве утвердили устав и выбрали предстоятеля новой "автокефальной" церкви. При этом независимость её будет лишь формальной, поскольку все важные вопросы она сможет решать только через Константинопольский патриархат. Сообщалось, что своего патриарха у церкви не будет — её возглавил митрополит Епифаний.

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