Клинцевич назвал несостоятельными решения "объединительного" собора в Киеве

Российский сенатор заявил, что религия на Украине служит амбициям Петра Порошенко.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич выразил убеждённость, что православный мир не примет всерьёз решений так называемого объединительного собора в Киеве.

— Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время решения этого так называемого объединительного собора самой православной церковью будут признаны несостоятельными, — цитирует сенатора его пресс-служба.

Он добавил, что власти Украины совершили попытку расколоть православное сообщество и попрали основы православных традиций.

— На Украине произошло то, что не может быть оправдано никакими обстоятельствами: религия и вера были поставлены во служение даже не политике, а амбициям отдельного человека — президента Украины Петра Порошенко, — заявил Клинцевич.

Как ранее писал Лайф, в Киеве состоялся "объединительный" собор, на котором избрали главу новой автокефальной церкви. Однако независимость религиозной организации будет лишь формальной. Все ключевые вопросы она будет решать исключительно по согласованию с Константинопольским патриархом Варфоломеем.