Клинцевич назвал несостоятельными решения "объединительного" собора в Киеве

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Клинцевич назвал несостоятельными решения "объединительного" собора в Киеве

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Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

Российский сенатор заявил, что религия на Украине служит амбициям Петра Порошенко.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич выразил убеждённость, что православный мир не примет всерьёз решений так называемого объединительного собора в Киеве.

— Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время решения этого так называемого объединительного собора самой православной церковью будут признаны несостоятельными, — цитирует сенатора его пресс-служба.

Он добавил, что власти Украины совершили попытку расколоть православное сообщество и попрали основы православных традиций.

— На Украине произошло то, что не может быть оправдано никакими обстоятельствами: религия и вера были поставлены во служение даже не политике, а амбициям отдельного человека — президента Украины Петра Порошенко, — заявил Клинцевич.

Как ранее писал Лайф, в Киеве состоялся "объединительный" собор, на котором избрали главу новой автокефальной церкви. Однако независимость религиозной организации будет лишь формальной. Все ключевые вопросы она будет решать исключительно по согласованию с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

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