Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области на три дня

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своём канале в Telegram.
Отмечается, что этот срок дан защите на предоставление доказательств необоснованности содержания Кузнецова под стражей.
Напомним, вице-губернатор Псковской области задержан 14 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.
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