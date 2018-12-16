Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области на три дня

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Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области на три дня

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Фото: © Портал государственных органов Псковской области

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своём канале в Telegram.

Отмечается, что этот срок дан защите на предоставление доказательств необоснованности содержания Кузнецова под стражей.

Напомним, вице-губернатор Псковской области задержан 14 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

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