РПЦ: Весь православный мир поддерживает каноническую украинскую церковь

В Московском патриархате назвали ничтожным значение "объединительного" собора, на котором утвердили устав новой автокефальной церкви.

Представители Русской православной церкви выразили поддержку канонической православной церкви Украины (УПЦ).

— Всем её чадам нужно понимать — именно их поддерживают всё мировое православие и все поместные церкви, не высказавшие ни слова в поддержку действий патриарха Варфоломея, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова.

Он рассказал, что со всего мира в адрес Московского патриархата поступают заверения в солидарности с "украинскими братьями".

Как ранее писал Лайф, на "объединительном" соборе в Киеве утвердили устав и избрали предстоятеля новой автокефальной церкви. В состав новой религиозной структуры вошли представители неканонических церквей страны.

Напомним, после того как решение её создать поддержал Константинопольский патриархат, РПЦ прекратила с ним евхаристическое общение.