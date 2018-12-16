На вооружении ВМФ России появится новейший малый ракетный корабль

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На вооружении ВМФ России появится новейший малый ракетный корабль

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Малый ракетный корабль "Мытищи" прошёл все испытания и поступит на вооружение российского ВМФ 17 декабря.

— Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан военно-морскому флоту 17 декабря, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Министерства обороны.

Отмечается, что в ходе испытаний успешно проверены системы жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика.

"Мытищи" построен на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Основное вооружение составляют ракеты "Калибр" или "Оникс". Всего в рамках этого проекта для ВМФ будет построено 18 кораблей

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