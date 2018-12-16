В Приморье 16 декабря стартуют повторные выборы губернатора

Повторные выборы губернатора Приморского края стартуют утром воскресенья, 16 декабря.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ об освобождении от должности главы Приморья Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора назначили Андрея Тарасенко, участвовавшего в сентябрьских выборах, результаты которых ЦИК РФ признаны недействительными. В итоге врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область.

Стоит отметить, что Кожемяко принимает участие в повторных выборах в качестве самовыдвиженца. В числе кандидатов на пост губернатора региона — Роза Чемерис (партия "За женщин России"), Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Жители Приморья смогут принять участие в голосовании с 08:00 до 20:00 местного времени (01:00 до 13:00 мск). Всего в Приморском крае зарегистрировали свыше 1,4 миллиона избирателей. На выборах организовано более 1,3 тысячи постоянных избирательных участков.

При этом Общественной палатой РФ подготовлены для контроля за порядком на выборах главы региона около 1,5 тысячи наблюдателей. Безопасность на выборах обеспечат более 3,2 тысячи полицейских. Кроме того, для данных целей задействованы сотрудники Федеральной службы войск нацгвардии РФ, а также представители общественных формирований и добровольных народных дружин.

Ранее Лайф писал, что Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" не нашла грубых нарушений в "день тишины" перед повторными выборами губернатора Приморья.